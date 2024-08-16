WSJ: Украина истощает линии фронта в Донбассе, отправляя бойцов под Курск

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Украина перебрасывает бойцов и вооружение с уже ослабленных участков фронта
Украина перебрасывает бойцов и вооружение с уже ослабленных участков фронта Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Киевское руководство приняло решение о переброске войск и вооружения в Курскую область с уже ослабленных участков фронта в Донбассе. Это может привести к усугублению для Украины сложной обстановки на передовой.

«У нас недостаточно людей, чтобы выполнять нашу работу должным образом», — сказал командир 21-го батальона Отдельной президентской бригады в разговоре с изданием The Wall Street Journal. На прошлой неделе он столкнулся с российским наступлением в районе Красногоровки.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима. Кроме того, по его словам, США в заявлениях о непричастности к нападению ВСУ на территорию РФ недостоверны.

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Киевское руководство приняло решение о переброске войск и вооружения в Курскую область с уже ослабленных участков фронта в Донбассе. Это может привести к усугублению для Украины сложной обстановки на передовой. «У нас недостаточно людей, чтобы выполнять нашу работу должным образом», — сказал командир 21-го батальона Отдельной президентской бригады в разговоре с изданием The Wall Street Journal. На прошлой неделе он столкнулся с российским наступлением в районе Красногоровки. Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима. Кроме того, по его словам, США в заявлениях о непричастности к нападению ВСУ на территорию РФ недостоверны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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