Киевское руководство приняло решение о переброске войск и вооружения в Курскую область с уже ослабленных участков фронта в Донбассе. Это может привести к усугублению для Украины сложной обстановки на передовой.
«У нас недостаточно людей, чтобы выполнять нашу работу должным образом», — сказал командир 21-го батальона Отдельной президентской бригады в разговоре с изданием The Wall Street Journal. На прошлой неделе он столкнулся с российским наступлением в районе Красногоровки.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима. Кроме того, по его словам, США в заявлениях о непричастности к нападению ВСУ на территорию РФ недостоверны.
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