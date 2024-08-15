Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента Росси Николай Патрушев. Он отметил, что США в своих заявлениях о непричастности к преступлениям ВСУ недостоверны.
«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев в беседе с «Известиями». По его словам, атаку ВСУ на Курскую область планировали с участием НАТО и спецслужб.
По его мнению, «заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности». Так он прокомментировал заявления США о том, что Киев не информировал Вашингтон о готовности нарушить границы РФ.
Сейчас США пытаются получить больше данных о целях атаки на Курскую область. В Пентагоне заявили, что Вашингтон пытается получить больше сведений о целях атаки ВСУ, передает RT.
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