15 августа 2024

Патрушев раскрыл истинную причину вылазки ВСУ в Курской области

Патрушев: атака на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
Патрушев поймал США на обмане из-за заявление о вылазке ВСУ в Курской области Фото:

Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента Росси Николай Патрушев. Он отметил, что США в своих заявлениях о непричастности к преступлениям ВСУ недостоверны.

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев в беседе с «Известиями». По его словам, атаку ВСУ на Курскую область планировали с участием НАТО и спецслужб.

По его мнению, «заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности». Так он прокомментировал заявления США о том, что Киев не информировал Вашингтон о готовности нарушить границы РФ.

Сейчас США пытаются получить больше данных о целях атаки на Курскую область. В Пентагоне заявили, что Вашингтон пытается получить больше сведений о целях атаки ВСУ, передает RT.

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Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента Росси Николай Патрушев. Он отметил, что США в своих заявлениях о непричастности к преступлениям ВСУ недостоверны. «Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев в беседе с «Известиями». По его словам, атаку ВСУ на Курскую область планировали с участием НАТО и спецслужб. По его мнению, «заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности». Так он прокомментировал заявления США о том, что Киев не информировал Вашингтон о готовности нарушить границы РФ. Сейчас США пытаются получить больше данных о целях атаки на Курскую область. В Пентагоне заявили, что Вашингтон пытается получить больше сведений о целях атаки ВСУ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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