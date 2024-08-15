Патрушев раскрыл истинную причину вылазки ВСУ в Курской области

Патрушев: атака на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима

16 августа 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

Патрушев поймал США на обмане из-за заявление о вылазке ВСУ в Курской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента Росси Николай Патрушев. Он отметил, что США в своих заявлениях о непричастности к преступлениям ВСУ недостоверны. «Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев в беседе с «Известиями». По его словам, атаку ВСУ на Курскую область планировали с участием НАТО и спецслужб. По его мнению, «заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности». Так он прокомментировал заявления США о том, что Киев не информировал Вашингтон о готовности нарушить границы РФ. Сейчас США пытаются получить больше данных о целях атаки на Курскую область. В Пентагоне заявили, что Вашингтон пытается получить больше сведений о целях атаки ВСУ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента Росси Николай Патрушев. Он отметил, что США в своих заявлениях о непричастности к преступлениям ВСУ недостоверны. «Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев в беседе с «Известиями». По его словам, атаку ВСУ на Курскую область планировали с участием НАТО и спецслужб. По его мнению, «заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности». Так он прокомментировал заявления США о том, что Киев не информировал Вашингтон о готовности нарушить границы РФ. Сейчас США пытаются получить больше данных о целях атаки на Курскую область. В Пентагоне заявили, что Вашингтон пытается получить больше сведений о целях атаки ВСУ, передает RT.