25 августа 2024

Депутат Госдумы Чаплин: для пенсии в 2024 году необходим стаж от 15 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Карты, деньги, портмоне. Челябинск, сбербанк, зарплата, монеты, банковские карты, оплата, портмоне, мелочь, открытие, пенсия, прожиточный минимум, деньги, мрот, карта сбербанка, пособие, сбер, надбавка, индексация
Перерывы в трудовой деятельности могут снизить размер пенсии Фото:

С 2024 года для получения пенсии в России будет необходим страховой стаж не менее 15 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Важным остается наличие требуемой законом общей продолжительности страхового стажа. С 2024 года это требование составляет 15 лет», — сказал Чаплин, передает РИА Новости.

Депутат напомнил, что страховой стаж отличается от трудового и состоит из периодов, когда за работника вносились страховые взносы. Он уточнил, что время, проведенное без работы или в неоплачиваемом отпуске, не учитывается при расчете страхового стажа для пенсии.

Однако перерывы в трудовой деятельности не мешают получению пенсии, хотя и могут снизить ее размер из-за уменьшения суммы уплаченных страховых взносов. При этом депутат подчеркнул, что декретный отпуск не влияет на стаж.

Ранее сообщалось, что в России пенсионеры могут получать дополнительные 2,7 тысяч рублей к пенсии, если содержат нетрудоспособных родственников. Доплата полагается за каждого иждивенца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 2024 года для получения пенсии в России будет необходим страховой стаж не менее 15 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. «Важным остается наличие требуемой законом общей продолжительности страхового стажа. С 2024 года это требование составляет 15 лет», — сказал Чаплин, передает РИА Новости. Депутат напомнил, что страховой стаж отличается от трудового и состоит из периодов, когда за работника вносились страховые взносы. Он уточнил, что время, проведенное без работы или в неоплачиваемом отпуске, не учитывается при расчете страхового стажа для пенсии. Однако перерывы в трудовой деятельности не мешают получению пенсии, хотя и могут снизить ее размер из-за уменьшения суммы уплаченных страховых взносов. При этом депутат подчеркнул, что декретный отпуск не влияет на стаж. Ранее сообщалось, что в России пенсионеры могут получать дополнительные 2,7 тысяч рублей к пенсии, если содержат нетрудоспособных родственников. Доплата полагается за каждого иждивенца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...