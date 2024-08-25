Депутат Госдумы Чаплин: для пенсии в 2024 году необходим стаж от 15 лет

С 2024 года для получения пенсии в России будет необходим страховой стаж не менее 15 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Важным остается наличие требуемой законом общей продолжительности страхового стажа. С 2024 года это требование составляет 15 лет», — сказал Чаплин, передает РИА Новости.
Депутат напомнил, что страховой стаж отличается от трудового и состоит из периодов, когда за работника вносились страховые взносы. Он уточнил, что время, проведенное без работы или в неоплачиваемом отпуске, не учитывается при расчете страхового стажа для пенсии.
Однако перерывы в трудовой деятельности не мешают получению пенсии, хотя и могут снизить ее размер из-за уменьшения суммы уплаченных страховых взносов. При этом депутат подчеркнул, что декретный отпуск не влияет на стаж.
Ранее сообщалось, что в России пенсионеры могут получать дополнительные 2,7 тысяч рублей к пенсии, если содержат нетрудоспособных родственников. Доплата полагается за каждого иждивенца.
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