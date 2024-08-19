19 августа 2024

Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя

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Внеочередное заседание Правительства РФ. 8 августа 2024. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова замминистра строительства и ЖКХ Фото:

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Официальное распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить Хусаинова Алмаза Шаукатовича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — указано в документе. В пресс-службе Минстроя сообщили ТАСС, что в обязанности Хусаинова войдет решение вопросов, связанных с региональным развитием и стимулированием экономических отраслей различных субъектов Российской Федерации.

Там отметили, что Хусаинов имеет значительный опыт работы на государственной службе. Так с 2014 по 2020 год он был заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан, затем советником министра экономического развития РФ, а в 2021 году стал заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Официальное распоряжение было опубликовано на портале правовой информации. «Назначить Хусаинова Алмаза Шаукатовича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — указано в документе. В пресс-службе Минстроя сообщили ТАСС, что в обязанности Хусаинова войдет решение вопросов, связанных с региональным развитием и стимулированием экономических отраслей различных субъектов Российской Федерации. Там отметили, что Хусаинов имеет значительный опыт работы на государственной службе. Так с 2014 по 2020 год он был заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан, затем советником министра экономического развития РФ, а в 2021 году стал заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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