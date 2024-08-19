Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя

19 августа 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова замминистра строительства и ЖКХ Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Официальное распоряжение было опубликовано на портале правовой информации. «Назначить Хусаинова Алмаза Шаукатовича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — указано в документе . В пресс-службе Минстроя сообщили ТАСС, что в обязанности Хусаинова войдет решение вопросов, связанных с региональным развитием и стимулированием экономических отраслей различных субъектов Российской Федерации. Там отметили, что Хусаинов имеет значительный опыт работы на государственной службе. Так с 2014 по 2020 год он был заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан, затем советником министра экономического развития РФ, а в 2021 году стал заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Официальное распоряжение было опубликовано на портале правовой информации. «Назначить Хусаинова Алмаза Шаукатовича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — указано в документе. В пресс-службе Минстроя сообщили ТАСС, что в обязанности Хусаинова войдет решение вопросов, связанных с региональным развитием и стимулированием экономических отраслей различных субъектов Российской Федерации. Там отметили, что Хусаинов имеет значительный опыт работы на государственной службе. Так с 2014 по 2020 год он был заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан, затем советником министра экономического развития РФ, а в 2021 году стал заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.