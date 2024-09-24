Красный Крест смог встретиться с военнопленными, захваченными в Курской области

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МККК помог военнопленным в Курской области передать сообщения семьям, сообщила представитель организации Клер Каплун
МККК помог военнопленным в Курской области передать сообщения семьям, сообщила представитель организации Клер Каплун Фото:
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Военнопленных в Курской области посетил Международный Комитет Красного Креста (МККК). Об этом заявила представитель организации Клер Каплун, добавив, что пленные смогли передать через Комитет сообщения своим семьям.

«Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области. Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», — заявила Клер Каплун в беседе с РИА Новости. Она не уточнила, военнопленных какой стороны посетил МККК. 

В марте 2022 года в Женеве Комитет Красного Креста открыл бюро по вопросам конфликта между РФ и Украиной, которое стало выполнять функции нейтрального посредника. МККК собирает и передает сведения о пленных или пропавших без вести военных и гражданских. 

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Военнопленных в Курской области посетил Международный Комитет Красного Креста (МККК). Об этом заявила представитель организации Клер Каплун, добавив, что пленные смогли передать через Комитет сообщения своим семьям. «Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области. Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», — заявила Клер Каплун в беседе с РИА Новости. Она не уточнила, военнопленных какой стороны посетил МККК.  В марте 2022 года в Женеве Комитет Красного Креста открыл бюро по вопросам конфликта между РФ и Украиной, которое стало выполнять функции нейтрального посредника. МККК собирает и передает сведения о пленных или пропавших без вести военных и гражданских. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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