24 сентября 2024

ВТБ повышает ставки по ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей областного военкомата. Курган, втб, банк втб
ВТБ сообщил о новых условиях по оформлению ипотеки Фото:

Банк ВТБ объявил о повышении ставок по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта с 25 сентября 2024 года. Таким образом, стоимость кредитов на покупку жилья увеличится, и новые ставки начнутся от 22% годовых.

«Изменение условий по рыночной ипотеке связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения. Банк продолжит мониторить рыночную ситуацию и в случае ее изменения может пересмотреть условия ипотечных программ», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Издание уточнило, что ВТБ предлагает комбинированную ипотеку, где ставки начинаются с 7,4%. Итоговые условия кредитования будут зависеть от множества факторов, включая размер первоначального взноса и наличие зарплатного проекта в банке. По заявкам клиентов, одобренным до вступления новых ставок в силу, прежние условия сохранятся до 4 октября.

Ранее ВТБ поднял первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%. О причинах повышения взноса URA.RU рассказало в сводном материале.

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Банк ВТБ объявил о повышении ставок по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта с 25 сентября 2024 года. Таким образом, стоимость кредитов на покупку жилья увеличится, и новые ставки начнутся от 22% годовых. «Изменение условий по рыночной ипотеке связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения. Банк продолжит мониторить рыночную ситуацию и в случае ее изменения может пересмотреть условия ипотечных программ», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Издание уточнило, что ВТБ предлагает комбинированную ипотеку, где ставки начинаются с 7,4%. Итоговые условия кредитования будут зависеть от множества факторов, включая размер первоначального взноса и наличие зарплатного проекта в банке. По заявкам клиентов, одобренным до вступления новых ставок в силу, прежние условия сохранятся до 4 октября. Ранее ВТБ поднял первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%. О причинах повышения взноса URA.RU рассказало в сводном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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