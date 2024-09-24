ВТБ повышает ставки по ипотеке

24 сентября 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

ВТБ сообщил о новых условиях по оформлению ипотеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банк ВТБ объявил о повышении ставок по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта с 25 сентября 2024 года. Таким образом, стоимость кредитов на покупку жилья увеличится, и новые ставки начнутся от 22% годовых. «Изменение условий по рыночной ипотеке связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения. Банк продолжит мониторить рыночную ситуацию и в случае ее изменения может пересмотреть условия ипотечных программ», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Издание уточнило, что ВТБ предлагает комбинированную ипотеку, где ставки начинаются с 7,4%. Итоговые условия кредитования будут зависеть от множества факторов, включая размер первоначального взноса и наличие зарплатного проекта в банке. По заявкам клиентов, одобренным до вступления новых ставок в силу, прежние условия сохранятся до 4 октября. Ранее ВТБ поднял первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%. О причинах повышения взноса URA.RU рассказало в сводном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк ВТБ объявил о повышении ставок по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта с 25 сентября 2024 года. Таким образом, стоимость кредитов на покупку жилья увеличится, и новые ставки начнутся от 22% годовых. «Изменение условий по рыночной ипотеке связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения. Банк продолжит мониторить рыночную ситуацию и в случае ее изменения может пересмотреть условия ипотечных программ», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Издание уточнило, что ВТБ предлагает комбинированную ипотеку, где ставки начинаются с 7,4%. Итоговые условия кредитования будут зависеть от множества факторов, включая размер первоначального взноса и наличие зарплатного проекта в банке. По заявкам клиентов, одобренным до вступления новых ставок в силу, прежние условия сохранятся до 4 октября. Ранее ВТБ поднял первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%. О причинах повышения взноса URA.RU рассказало в сводном материале.