Суд в РФ арестовал 372 млн долларов на счетах банков США по иску к Украине

Арбитражный суд Московской области арестовал 372 миллиона долларов на счетах американских банков в России. Данное решение принято по иску Генпрокуратуры РФ к ряду учреждений Украины. «Обеспечительные меры приняты в отношении Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Аналогичные меры были приняты в связи с иском Генпрокуратуры к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, государственному предприятию „Национальный фонд инвестиций Украины"», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на определение суда. Издание подчеркнуло, что иск Генпрокуратуры основан на требовании признать действия ответчиков по изъятию активов Международного резервного банка (бывшей дочерней компании Сбербанка на Украине) нарушающими права России. Соответствующая сумма будет взыскана с корреспондентских счетов в указанных банках. Как сообщало URA.RU ранее, Генпрокуратура потребовала арестовать средства двух банков в России — американских Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Это первое дело о возмещении ущерба, нанесенного санкционной политикой в отношении РФ.

