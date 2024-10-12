Белгородское село Устинка подверглось атаке дронов

ВСУ атаковали село Устинка в Белгородской области 12 октября. В результате обстрела пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Устинка Белгородского района подверглось атаке беспилотника», — заявил Гладков в своем telegram-канале. В результате удара ранения получили женщина и двое мужчин, они были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи диагностировали у них минно-взрывные травмы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают оперслужбы, информация о последствиях уточняется.
Ранее украинские дроны атаковали Шебекино в Белгоросдкой области. В результате обстрела города девять мирных жителей получили ранения. Произошло возгорание хозпостроек, повреждена газовая труба. Есть повреждения линии электропередач. Об этом сообщил Гладков.
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