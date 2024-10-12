В Санкт-Петербурге тревожная мать изрезала свою дочь из-за приснившегося кошмара

12 октября 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Женщину, которая порезала шею спящей дочерни, остановил отец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе женщина в состоянии тревоги после ночного кошмара изрезала ножом шею своей спящей дочери. Девочку спас отец, остановив женщину. Об этом сообщили журналисты. «Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что около 01:00 мать, находясь в состоянии тревоги после приснившегося кошмара, взяла нож и порезала шею спящей дочери», — передает «Фонтанка». Отмечается, что ребенка смог спасти отец, который вызвал сотрудников полиции и остановил женщину. Девочка получила необходимую медицинскую помощь на месте и осталась дома. Женщина же была доставлена в отделение полиции, а затем направлена в психоневрологический диспансер. Предполагается, что нападение было спровоцировано кошмарным сном, в котором женщине привиделось, что кто-то пытается убить ее и ее детей. Это привело к паническому состоянию. Семья считается благополучной и не состоит на учете в органах опеки. В связи с происходящим было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе женщина в состоянии тревоги после ночного кошмара изрезала ножом шею своей спящей дочери. Девочку спас отец, остановив женщину. Об этом сообщили журналисты. «Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что около 01:00 мать, находясь в состоянии тревоги после приснившегося кошмара, взяла нож и порезала шею спящей дочери», — передает «Фонтанка». Отмечается, что ребенка смог спасти отец, который вызвал сотрудников полиции и остановил женщину. Девочка получила необходимую медицинскую помощь на месте и осталась дома. Женщина же была доставлена в отделение полиции, а затем направлена в психоневрологический диспансер. Предполагается, что нападение было спровоцировано кошмарным сном, в котором женщине привиделось, что кто-то пытается убить ее и ее детей. Это привело к паническому состоянию. Семья считается благополучной и не состоит на учете в органах опеки. В связи с происходящим было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.