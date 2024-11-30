Рябков предложил Западу сжечь подготовленные для Украины доллары

Рябков: Запад тратит деньги впустую, финансируя Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Рябков считает, что доллары, подготовленные для Украины, будут потраченные впустую, заявил Рябков
Рябков считает, что доллары, подготовленные для Украины, будут потраченные впустую, заявил Рябков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков предложил западным странам перестать финансировать Украину, утверждая, что вложенные средства тратятся впустую. По его словам, с тем же успехом Запад может просто сжечь валюту в камине.

«Прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и евро были потрачены впустую и только принесли трагедию жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт. Так и эти будут потрачены впустую», — отметил Рябков. Его слова передает ТАСС.

Европейский парламент ранее принял резолюцию, в которой призвал к увеличению поставок Киеву дальнобойных ракет и боевых самолетов и расширению санкций против России. В документе содержится обращение к Европейскому Союзу и его членам о необходимости снабжения Украины усовершенствованными системами ПВО, включая системы Patriot и SAMP/T, а также другим дальнобойным вооружением.

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков предложил западным странам перестать финансировать Украину, утверждая, что вложенные средства тратятся впустую. По его словам, с тем же успехом Запад может просто сжечь валюту в камине. «Прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и евро были потрачены впустую и только принесли трагедию жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт. Так и эти будут потрачены впустую», — отметил Рябков. Его слова передает ТАСС. Европейский парламент ранее принял резолюцию, в которой призвал к увеличению поставок Киеву дальнобойных ракет и боевых самолетов и расширению санкций против России. В документе содержится обращение к Европейскому Союзу и его членам о необходимости снабжения Украины усовершенствованными системами ПВО, включая системы Patriot и SAMP/T, а также другим дальнобойным вооружением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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