Рябков предложил Западу сжечь подготовленные для Украины доллары

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков предложил западным странам перестать финансировать Украину, утверждая, что вложенные средства тратятся впустую. По его словам, с тем же успехом Запад может просто сжечь валюту в камине.
«Прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и евро были потрачены впустую и только принесли трагедию жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт. Так и эти будут потрачены впустую», — отметил Рябков. Его слова передает ТАСС.
Европейский парламент ранее принял резолюцию, в которой призвал к увеличению поставок Киеву дальнобойных ракет и боевых самолетов и расширению санкций против России. В документе содержится обращение к Европейскому Союзу и его членам о необходимости снабжения Украины усовершенствованными системами ПВО, включая системы Patriot и SAMP/T, а также другим дальнобойным вооружением.
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