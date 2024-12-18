Российское подразделение Аум Синкрие признали террористическим

Подразделение Аум Синкре в России попало в сисок экстремистов
Росфинмониторинг признал террористическим и экстремистским российское подразделение международного террористического сообщества «Аум Синрике». Об этом сообщается на сайте органа.
«Российское структурное подразделение международного террористического сообщества Аум Синрике», — передает Росфинмониторинг. Организация попала в опубликликованный перечень террористов и экстремистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.