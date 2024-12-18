Российское подразделение Аум Синкрие признали террористическим

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Подразделение Аум Синкре в России попало в сисок экстремистов
Подразделение Аум Синкре в России попало в сисок экстремистов Фото:

Росфинмониторинг признал террористическим и экстремистским российское подразделение международного террористического сообщества «Аум Синрике». Об этом сообщается на сайте органа. 

«Российское структурное подразделение международного террористического сообщества Аум Синрике», — передает Росфинмониторинг. Организация попала в опубликликованный перечень террористов и экстремистов.

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Росфинмониторинг признал террористическим и экстремистским российское подразделение международного террористического сообщества «Аум Синрике». Об этом сообщается на сайте органа.  «Российское структурное подразделение международного террористического сообщества Аум Синрике», — передает Росфинмониторинг. Организация попала в опубликликованный перечень террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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