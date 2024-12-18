18 декабря 2024

«Коммерсант»: убившему генерала Кириллова гражданину Узбекистана вменили теракт

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Ахмеду Курбанову грозит пожизненное заключение
Ахмеду Курбанову грозит пожизненное заключение Фото:

СКР инкриминировал гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, убившему начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова, терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств (ст. 205, 105 и 223.1 УК).Он полностью признал свою вину, сообщает «Коммерсант». 

«Сотрудники ГСУ СКР инкриминировали гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову совершение теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации, Герой Труда Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Фигурант полностью признал свою вину, рассказав, что заказчиками преступления выступали сотрудники украинских спецслужб», — говорится в сообщении. 

По данным издания, для допроса Курбанова пришлось привлекать переводчика, т.к . он не говорит по-русски. Гражданин Узбекистана рассказал, что украинский куратор предложил «убрать человека» за 100 тысяч долларов и проживание в стране ЕС. 

Курбанову грозит пожизненный срок. Басманный районный суд Москвы в ближайшее время изберет меру пресечения. 

В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Предполагается, что самодельное взрывное устройство террористы установили в электросамокате. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые имеют связь с киевскими кураторами.

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СКР инкриминировал гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, убившему начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова, терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств (ст. 205, 105 и 223.1 УК).Он полностью признал свою вину, сообщает «Коммерсант».  «Сотрудники ГСУ СКР инкриминировали гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову совершение теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации, Герой Труда Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Фигурант полностью признал свою вину, рассказав, что заказчиками преступления выступали сотрудники украинских спецслужб», — говорится в сообщении.  По данным издания, для допроса Курбанова пришлось привлекать переводчика, т.к . он не говорит по-русски. Гражданин Узбекистана рассказал, что украинский куратор предложил «убрать человека» за 100 тысяч долларов и проживание в стране ЕС.  Курбанову грозит пожизненный срок. Басманный районный суд Москвы в ближайшее время изберет меру пресечения.  В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Предполагается, что самодельное взрывное устройство террористы установили в электросамокате. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые имеют связь с киевскими кураторами.
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