«Коммерсант»: убившему генерала Кириллова гражданину Узбекистана вменили теракт

СКР инкриминировал гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, убившему начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова, терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств (ст. 205, 105 и 223.1 УК).Он полностью признал свою вину, сообщает «Коммерсант».
«Сотрудники ГСУ СКР инкриминировали гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову совершение теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации, Герой Труда Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Фигурант полностью признал свою вину, рассказав, что заказчиками преступления выступали сотрудники украинских спецслужб», — говорится в сообщении.
По данным издания, для допроса Курбанова пришлось привлекать переводчика, т.к . он не говорит по-русски. Гражданин Узбекистана рассказал, что украинский куратор предложил «убрать человека» за 100 тысяч долларов и проживание в стране ЕС.
Курбанову грозит пожизненный срок. Басманный районный суд Москвы в ближайшее время изберет меру пресечения.
В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Предполагается, что самодельное взрывное устройство террористы установили в электросамокате. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые имеют связь с киевскими кураторами.
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