Politico: министр финансов США пригрозил набить морду главе своего ведомства

Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил ударом по лицу главе Федерального агентства жилищного финансирования Биллу Пулте во время закрытого ужина с участием членов администрации президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает одна из американских газет.
По данным Politico, инцидент произошел на прошлой неделе в элитном частном клубе, который, среди прочих, принадлежит самому Трампу. На мероприятии присутствовали около 30 человек, включая министров, советников и высокопоставленных чиновников Белого дома. Спор между Бессентом и Пулте начался после того, как глава Минфина узнал, что Пулте якобы негативно отзывается о нем в разговорах с президентом. По словам собеседников издания, Бессент не сдерживал эмоций и использовал нецензурную лексику.
Во время конфликта присутствовавший совладелец клуба Омад Малик был вынужден вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Источники утверждают, что Бессент потребовал, чтобы из помещения удалили его оппонента, а затем предложил Пулте «разобраться на улице». После этого Малик увел министра финансов в другую часть клуба для урегулирования ситуации. В дальнейшем никаких новых столкновений между чиновниками за ужином не произошло.
Газета отмечает, что конфликт между Бессентом и Пулте связан с борьбой за влияние внутри администрации. По словам собеседников Politico, министр финансов считает, что глава агентства жилищного финансирования вмешивается в его полномочия, тогда как сам Пулте обеспокоен потерей позиций по ключевым экономическим вопросам.
