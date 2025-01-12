Журналистка из Украины Диана Панченко удивилась заявлению украинского лидера Владимира Зеленского, который обвиняет президента РФ Владимира Путина в присоединении территорий. По ее словам, Зеленский мог остановить конфликт еще в 2022 году и заключить перемирие.
«Почему Зеленский не договорился в 2022 году, и теперь теряет больше территории, а украинцы гибнут?» — написала Панченко на своей странице в соцсети Х. Таким образом она упрекнула Зеленского в его собственной ошибке, которую он мог предотвратить. Ранее глава Украины заявил, что президент РФ якобы хочет войти в историю как человек, присоединивший новые территории к стране, которую невозможно победить.
В марте 2022 года Украина и Россия были в шаге от заключения мирного договора. Согласно ему, Украина становится нейтральным государством, создаются гарантии безопасности, а России переходит часть территорий.
Однако переговорный процесс зашел в тупик. И киевская сторона отказалась заключать перемирие. Полагается, такому решению мог поспособствовать экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
Условия для прекращения огня по-прежнему остаются теми же. Путин в июне прошлого года заявил, что Украина должна вывести свои войска с новых регионов РФ, отказаться от вступления в НАТО и приобрести нейтральных, внеблоковый и безъядерный статус.
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