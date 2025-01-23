Захарова сделала администрации Трампа послание по Украине

Захарова: Трамп должен исправить ошибки администрации Байдена
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По словам Захаровой, Трамп должен исправить ошибки Байдена
По словам Захаровой, Трамп должен исправить ошибки Байдена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новый президент США Дональд Трамп должен нацелиться на исправление ошибок, которые допустил экс-глава Америки Джо Байден и его администрация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Советники Трампа и он сам неоднократно говорили, что предыдущая американская администрация и лично Байден совершили на Украине ошибки... А что делают с такими ошибками, которые совершены были от имени страны? Их исправляют», — сказала Захарова на брифинге. Ее слова передает «Lenta.Ru».

Отвечая на вопрос о комментариях Трампа, предсказывающих России «большие проблемы» без сделки по Украине, Захарова указала на знакомство России с такой тактикой. Она также напомнила, что текущая администрация США признает ошибки предыдущих лидеров по Украине и планирует их исправлять.

Ранее Трамп обратился к России. Он заявил, что любит граждан РФ, но пригрозил новыми санкциями в случае, если страна не закончит СВО. Позже на выпад американского лидера отреагировал Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах Трампа нет ничего нового.

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Новый президент США Дональд Трамп должен нацелиться на исправление ошибок, которые допустил экс-глава Америки Джо Байден и его администрация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Советники Трампа и он сам неоднократно говорили, что предыдущая американская администрация и лично Байден совершили на Украине ошибки... А что делают с такими ошибками, которые совершены были от имени страны? Их исправляют», — сказала Захарова на брифинге. Ее слова передает «Lenta.Ru». Отвечая на вопрос о комментариях Трампа, предсказывающих России «большие проблемы» без сделки по Украине, Захарова указала на знакомство России с такой тактикой. Она также напомнила, что текущая администрация США признает ошибки предыдущих лидеров по Украине и планирует их исправлять. Ранее Трамп обратился к России. Он заявил, что любит граждан РФ, но пригрозил новыми санкциями в случае, если страна не закончит СВО. Позже на выпад американского лидера отреагировал Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах Трампа нет ничего нового.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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