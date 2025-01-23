Новый президент США Дональд Трамп должен нацелиться на исправление ошибок, которые допустил экс-глава Америки Джо Байден и его администрация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Советники Трампа и он сам неоднократно говорили, что предыдущая американская администрация и лично Байден совершили на Украине ошибки... А что делают с такими ошибками, которые совершены были от имени страны? Их исправляют», — сказала Захарова на брифинге. Ее слова передает «Lenta.Ru».
Отвечая на вопрос о комментариях Трампа, предсказывающих России «большие проблемы» без сделки по Украине, Захарова указала на знакомство России с такой тактикой. Она также напомнила, что текущая администрация США признает ошибки предыдущих лидеров по Украине и планирует их исправлять.
Ранее Трамп обратился к России. Он заявил, что любит граждан РФ, но пригрозил новыми санкциями в случае, если страна не закончит СВО. Позже на выпад американского лидера отреагировал Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах Трампа нет ничего нового.
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