Мизулина выступила за разблокировку X в России

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила разблокировать X (бывший Twitter) в России. По ее словам, появились некоторые основания для снятия блокировки.
«Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», — сказала Мизулина в разговоре с ТАСС. По ее словам, работа соцсети сейчас сильно изменилась: в ней «стало меньше деструктивного контента».
Окончательное решение по вопросу должно основываться на данных от регуляторов, считает Мизулина. Она подчеркнула, что важно исходить из фактов, которые может предоставить Роскомнадзор.
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