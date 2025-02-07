Госдума разрешит регионам самим определять модель местного самоуправления

Госдума разрешит регионам самостоятельно выбирать модель местного самоуправления, учитывая их особенности. Соответствующее поручение дал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Доработанные нормы предоставят возможность регионам самостоятельно определить модель местного самоуправления», — говорится в тексте поручения. Депутаты во главе с Вячеславом Володиным внесли поправки в законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Регионы смогут выбрать между одноуровневой системой управления или сохранением двухуровневой. Последняя включает сельские и городские поселения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.