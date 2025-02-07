Госдума разрешит регионам самим определять модель местного самоуправления

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Доработанные нормы позволят регионам добиться более эффективного управления
Доработанные нормы позволят регионам добиться более эффективного управления Фото:

Госдума разрешит регионам самостоятельно выбирать модель местного самоуправления, учитывая их особенности. Соответствующее поручение дал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Доработанные нормы предоставят возможность регионам самостоятельно определить модель местного самоуправления», — говорится в тексте поручения. Депутаты во главе с Вячеславом Володиным внесли поправки в законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Регионы смогут выбрать между одноуровневой системой управления или сохранением двухуровневой. Последняя включает сельские и городские поселения.

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Госдума разрешит регионам самостоятельно выбирать модель местного самоуправления, учитывая их особенности. Соответствующее поручение дал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Доработанные нормы предоставят возможность регионам самостоятельно определить модель местного самоуправления», — говорится в тексте поручения. Депутаты во главе с Вячеславом Володиным внесли поправки в законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления».  Регионы смогут выбрать между одноуровневой системой управления или сохранением двухуровневой. Последняя включает сельские и городские поселения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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