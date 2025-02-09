Диетолог назвала самый полезный мармелад: на что обратить внимание в составе

Дети по всему миру обожают мармелад. Но зачастую родители идут на поводу у маркетологов и покупают далеко не полезное лакомство, которое скорее вредит ребенку. Диетолог, гастроэнтеролог I категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала URA.RU, как выбрать самый полезный мармелад.
Что полезного в мармеладе: ищем в составе пектин
Диетолог рассказала, что по сравнению с другими сладостями, мармелад выигрывает благодаря пектину — сложному углеводу, благодаря которому этот десерт и появился. «Сам пектин — достаточно полезен для кишечника. Потому что это правильная клетчатка, которая благоприятствует работе кишечника и росту микробиоты», — отметила Нурия Дианова.
Помимо этого, пектин работает как природный энтеросорбент, препятствуя всасыванию вредных веществ через кишечник в кровь. Также это вещество связывает соли тяжелых металлов — поэтому пектин для профилактики даже выдают сотрудникам вредных производств.
К тому же доказано, что пектин позитивно влияет на уровень холестерина в крови, помогает контролировать показатели глюкозы и липидного профиля. Но всей этой пользы можно легко лишиться, если на производстве будут использовать другое вещество для желирования. «Мармелад стоит брать, только если в составе есть пектин», — предупредила диетолог.
В мармеладе должны быть ягоды или фрукты
Следующее, на что нужно обратить внимание — из чего вообще сделана сладость. Нурия Дианова объяснила, что в начале состава обязательно должно быть пюре из ягод или фруктов. «Если в начале состава стоит сахар или глюкозно-фруктозный сироп, то мы покупаем не мармелад, а сахар в другом обличии», — подчеркнула диетолог.
По словам эксперта, обычно в 100 граммах мармелада содержится около 80 грамм углеводов. Не понимая этого, люди регулярно переедают сладости, что приводит к проблемам со здоровьем.
«К мармеладу у людей много доверия, но его калорийность чуть меньше, чем калорийность сахара. Нужно осознавать это. Иначе это приведет к диабету, инсулинорезистентности, ожирению и так далее», — предупредила диетолог.
Чем ярче мармелад — тем он вреднее
Диетолог также предупредила всех, кому легко продать товар яркой картинкой. Маркетологи знают, что детям больше нравятся цветные сладости, поэтому в магазинах полно яркого мармелада. Но не стоит идти на поводу у детей — ведь такие сладости, на самом деле, самые вредные.
«Самые вредные красители — самые яркие. Эти синий, зеленый, красный и оранжевый. Детям очень нравится такое, а родители поддаются и покупают. Не подозревая, что яркие красители могут вызывать не только аллергию, но и онкологию», — заявила Нурия Дианова. Она отметила: «В магазинах можно найти натуральные мармелады. Да, они выглядят не так презентабельно. Но они намного полезнее, потому что в них не используются яркие красители».
Самый полезный мармелад — сделанный дома
Если у родителей нет желания каждый раз проверять состав мармелада и искать наиболее полезную продукцию, диетолог предлагает второй вариант. Собраться с детьми вместе на кухне и приготовить сладость самим.
«Мармелад можно прекрасно сделать дома, и главное — привлекать детей к этому. Тогда они начнут это есть, ребенок будет помнить, что он сам это сделал, брать с собой и угощать друзей», — рассказала Нурия Дианова.
Чтобы приготовить мармелад дома, нужно взять килограмм фруктов, богатых пектином: подойдут яблоки, абрикосы или айва. Их нужно промыть, очистить от кожуры и нарезать на кубики, поместить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она едва покрывала кусочки. Затем фрукты нужно отварить до мягкости, протереть через сито и снова начать варить, добавив стакан сахара. Когда масса загустеет, останется лишь выложить мармелад в формочки и дать ему остыть.
«А если нет времени на то, чтобы приготовить мармелад с ребенком — нужно заморочиться и поискать правильный и полезный мармелад в магазинах», — заключила Нурия Дианова. «Есть хорошие производители. Конечно, полезный мармелад будет стоить дороже, чем цветной сахар, но выбор всегда есть», — заключила эксперт.
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