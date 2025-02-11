СВР заявила о провокациях Украины против несистемных российских оппозиционеров за рубежом

СВР: Киев готовит нападения на сбежавших из России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К исполнению диверсий планируется привлекать выходцев из Азии и с Ближнего Востока
К исполнению диверсий планируется привлекать выходцев из Азии и с Ближнего Востока Фото:

Главное управление разведки Украины готовит провокации за рубежом. В связке с европейскими спецслужбами готовятся нападения на бежавших из России представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, проживающих за рубежом. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ

«ГУР МО Украины … готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом», — говорится в заявлении СВР, опубликованном на сайте ведомства. По данным разведки, исполнителями планируется сделать выходцев из Азии и Ближнего Востока.

«Вознаграждение — до 20 тысяч долларов. Обязательное условие в случае ареста — возложение вины на российские спецслужбы. Якобы по их указке готовились атаки», — говорится в заявлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главное управление разведки Украины готовит провокации за рубежом. В связке с европейскими спецслужбами готовятся нападения на бежавших из России представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, проживающих за рубежом. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ «ГУР МО Украины … готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом», — говорится в заявлении СВР, опубликованном на сайте ведомства. По данным разведки, исполнителями планируется сделать выходцев из Азии и Ближнего Востока. «Вознаграждение — до 20 тысяч долларов. Обязательное условие в случае ареста — возложение вины на российские спецслужбы. Якобы по их указке готовились атаки», — говорится в заявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...