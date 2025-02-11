Главное управление разведки Украины готовит провокации за рубежом. В связке с европейскими спецслужбами готовятся нападения на бежавших из России представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, проживающих за рубежом. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ
«ГУР МО Украины … готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом», — говорится в заявлении СВР, опубликованном на сайте ведомства. По данным разведки, исполнителями планируется сделать выходцев из Азии и Ближнего Востока.
«Вознаграждение — до 20 тысяч долларов. Обязательное условие в случае ареста — возложение вины на российские спецслужбы. Якобы по их указке готовились атаки», — говорится в заявлении.
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