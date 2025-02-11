СКР: украинские военные пытали пленных ради собственного удовольствия

СКР выявил новые факты бесчеловечного обращения с пленными из РФ на Украине

11 февраля 2025 в 17:41 Размер текста - 17 +

ВСУ пытали российских пленных ради удовольствия Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет России зафиксировал факты нарушения Украиной Женевской конвенции по обращению с военнопленными. По информации СК РФ, военные ВСУ пытали российских пленных и заставляли их подписывать различные документы ради собственного удовольствия. «Российские военнослужащие рассказали следователям, что представители украинских вооруженных формирований применяли к военнопленным физическое насилие. В основном украинские боевики совершали такие преступления в свое удовольствие», — написали в telegram-канале СК. Один из российских военных рассказал о получении ранения в ходе боя, что привело к его невозможности передвигаться и последующем плену. В период содержания в следственном изоляторе Харькова, по его словам, к нему применяли физическое насилие. Персонал учреждения давил на него с требованием подписать документы, которые содержали информацию, порочащую репутацию ВС РФ, и предложил присоединиться к территориальной обороне Украины. Он также сообщил, что другого военнослужащего удерживали в яме и подвергали пыткам. Собранные данные и свидетельства будут использованы в рамках уголовного дела, возбужденного против представителей ВСУ. Они обвиняются по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Это дело продолжает активно расследоваться, а все материалы будут приобщены к делу для подтверждения обвинений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России зафиксировал факты нарушения Украиной Женевской конвенции по обращению с военнопленными. По информации СК РФ, военные ВСУ пытали российских пленных и заставляли их подписывать различные документы ради собственного удовольствия. «Российские военнослужащие рассказали следователям, что представители украинских вооруженных формирований применяли к военнопленным физическое насилие. В основном украинские боевики совершали такие преступления в свое удовольствие», — написали в telegram-канале СК. Один из российских военных рассказал о получении ранения в ходе боя, что привело к его невозможности передвигаться и последующем плену. В период содержания в следственном изоляторе Харькова, по его словам, к нему применяли физическое насилие. Персонал учреждения давил на него с требованием подписать документы, которые содержали информацию, порочащую репутацию ВС РФ, и предложил присоединиться к территориальной обороне Украины. Он также сообщил, что другого военнослужащего удерживали в яме и подвергали пыткам. Собранные данные и свидетельства будут использованы в рамках уголовного дела, возбужденного против представителей ВСУ. Они обвиняются по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Это дело продолжает активно расследоваться, а все материалы будут приобщены к делу для подтверждения обвинений.