Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал рассказать о причинах, по которым он отговорил украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон.
«Борис Джонсон пообещал рассказать, почему настроил Украины Владимира Зеленского против мирных переговоров с Россией», — приводит слова Карлсона «Лента.ру». Репортер уточнил, что за беседу с ним Джонсон запросил миллион долларов. «У меня нет миллиона на счету», — ответил Карлсон. Он также добавил, что встреча с британским политиком возможна в конце февраля, и, возможно, тогда журналист сможет получить комментарии напрямую от Джонсона.
Ранее стало известно, что в апреле 2022 года Борис Джонсон, действуя под влиянием президента США Джо Байдена, оказал значительное давление на Владимира Зеленского. Это давление было направлено на то, чтобы заставить украинского лидера отказаться от уже подписанного мирного соглашения с Россией.
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