В Минтруде придумали, как повысить демографию

Замглавы Минтруда: бизнес должен стимулировать сотрудников к рождению детей
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Бизнес в России призвали стимулировать сотрудниц рожать
Бизнес в России призвали стимулировать сотрудниц рожать Фото:

Бизнес должен активно стимулировать сотрудников к рождению детей. Об этом сообщила заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина во время выступления на Социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Почти ни в одной корпоративной политике мы не увидели мероприятий или мер, направленных на стимулирование новых рождений. Это никогда не было целью корпоративной политики, что совершенно объяснимо», — передает РБК слова Баталиной.

По ее мнению, женщины в возрасте от 30 до 39 лет склонны согласовывать свои решения о материнстве с карьерными перспективами и тем, насколько в их компаниях пропагандируется семейно-ориентированная культура. Существующие программы поддержки ориентированы преимущественно на семьи с детьми. Тем не менее, важно также сосредоточить внимание на лицах, которые пока не приняли решение о рождении ребенка, отметила Баталина. По ее словам, необходимо предоставить будущим родителям такие стимулы, которые преобразят их жизнь и помогут им создать семью и завести детей.

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Бизнес должен активно стимулировать сотрудников к рождению детей. Об этом сообщила заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина во время выступления на Социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Почти ни в одной корпоративной политике мы не увидели мероприятий или мер, направленных на стимулирование новых рождений. Это никогда не было целью корпоративной политики, что совершенно объяснимо», — передает РБК слова Баталиной. По ее мнению, женщины в возрасте от 30 до 39 лет склонны согласовывать свои решения о материнстве с карьерными перспективами и тем, насколько в их компаниях пропагандируется семейно-ориентированная культура. Существующие программы поддержки ориентированы преимущественно на семьи с детьми. Тем не менее, важно также сосредоточить внимание на лицах, которые пока не приняли решение о рождении ребенка, отметила Баталина. По ее словам, необходимо предоставить будущим родителям такие стимулы, которые преобразят их жизнь и помогут им создать семью и завести детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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