В Минтруде придумали, как повысить демографию

Бизнес должен активно стимулировать сотрудников к рождению детей. Об этом сообщила заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина во время выступления на Социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Почти ни в одной корпоративной политике мы не увидели мероприятий или мер, направленных на стимулирование новых рождений. Это никогда не было целью корпоративной политики, что совершенно объяснимо», — передает РБК слова Баталиной.
По ее мнению, женщины в возрасте от 30 до 39 лет склонны согласовывать свои решения о материнстве с карьерными перспективами и тем, насколько в их компаниях пропагандируется семейно-ориентированная культура. Существующие программы поддержки ориентированы преимущественно на семьи с детьми. Тем не менее, важно также сосредоточить внимание на лицах, которые пока не приняли решение о рождении ребенка, отметила Баталина. По ее словам, необходимо предоставить будущим родителям такие стимулы, которые преобразят их жизнь и помогут им создать семью и завести детей.
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