Самолет с россиянами застрял в Польше: почему это произошло в другой стране и как выживали пассажиры

Самолет египетской авиакомпании AlMasria в ночь на 16 февраля совершил экстренную посадку в Познани (Польша) из-за неблагоприятных метеоусловий. Почти 10 часов пассажиры, среди которых были российские туристы, находились на борту практически без еды и воды. По данным пресс-службы польского аэропорта, причиной задержки стали проблемы с оплатой топлива. Подробнее — в материале URA.RU.
Что случилось
Самолет UJ681 авиакомпании AlMasria, летевший из Шарм-эш-Шейха в Калининград в ночь на 16 февраля, не смог приземлиться в аэропорту «Храброво» из-за сильного снегопада и экстренно сел в Познани. При приземлении ему отказали в дозаправке, и российские туристы были вынуждены более 10 часов ждать разрешения на взлет, после чего их борт смог вылететь в Калининград в 11:40 по местному времени.
Почему самолет застрял в Польше
Мнение экспертов
Из-за санкций в гражданской авиации инциденты с задержками становятся неизбежными, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он пояснил, что Европейский Союз ввел ограничения на обслуживание российских бортов и перевозку российских пассажиров. В то время как другим авиакомпаниям, как например, из Эстонии и Финляндии, позволялись посадки в плохую погоду. Поэтому польские власти отказали в дозаправке российскому рейсу, ссылаясь на действующие предписания.
Директор объединения «Турпомощь» Александр Осауленко добавил, что длительная остановка могла быть связана с организационными проблемами со стороны египетского перевозчика, так как в Польше отсутствует его представительство. Он подчеркнул, что авиакомпания не обязана компенсировать туристам ущерб из-за задержки, если она вызвана погодными условиями.
Позиция Польши
В пресс-службе аэропорта Познани сообщили, что самолет задержался с вылетом из-за проблем с оплатой топлива у польской авиакомпании Orlen Aviation. Они отметили, что детали ситуации им неизвестны. Там также заявили, что решения по пассажирам принимала Служба охраны границы, которая запретила им покидать борт.
Как выживали пассажиры на борту в Познани
По информации telegram-канала Mash, на борту отсутствовала еда и вода, и пассажиры, среди которых были беременные и дети, не могли даже сходить в туалет. Однако спустя несколько часов их борт, наконец, получил разрешение на дозаправку, чему туристы были несомненно рады. Пассажиры также жаловались, что им за все время пребывания в аэропорту принесли только по булочке, и они были «замученные».
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