Трамп набрал Зеленскому после поездки Уиткоффа в Россию

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Трамп созвонился с Зеленским
Трамп созвонился с Зеленским Фото:

Президент США Дональд Трамп позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому после визита спецпосланника Вашингтона Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Трамп говорит по телефону с Зеленским сейчас», — написал журналист в социальной сети X. Ранее Стив Уиткофф вылетел из Москвы после того как встретился с президентом России Владимиром Путиным. 

Специальный представитель США Стивен Уиткофф прибыл в Россию 6 августа. Самолет с ним на борту приземлился в Москве в семь утра. 

Уиткофф совершил уже пятый по счету визит в Россию с начала 2025 года. В Москве он встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил украинский кризис. 

За то время, что Уиткофф провел в Москве, он посетил посетил парк Зарядье и позавтракал чебуреком. По парку спецпосланник здесь вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, передает «Национальная служба новостей».

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Президент США Дональд Трамп позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому после визита спецпосланника Вашингтона Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Трамп говорит по телефону с Зеленским сейчас», — написал журналист в социальной сети X. Ранее Стив Уиткофф вылетел из Москвы после того как встретился с президентом России Владимиром Путиным.  Специальный представитель США Стивен Уиткофф прибыл в Россию 6 августа. Самолет с ним на борту приземлился в Москве в семь утра.  Уиткофф совершил уже пятый по счету визит в Россию с начала 2025 года. В Москве он встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил украинский кризис.  За то время, что Уиткофф провел в Москве, он посетил посетил парк Зарядье и позавтракал чебуреком. По парку спецпосланник здесь вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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