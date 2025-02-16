В Санкт-Петербурге, близ станции метро «Ломоносовская», произошло возгорание. Оно возникло в подстанции, расположенной у входа на станцию метрополитена.
«Подстанция вспыхнула рядом с „Ломоносовской“ — со слов очевидцев, маленькое здание горит прямо у входа в метро», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Очевидцы сообщают, что огонь охватил большую площадь.
В небо поднялся столб дыма. Пожар произошел в здании по адресу Бабушкина, 42к4. На место инцидента выезжают экстренные службы.
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