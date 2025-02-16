В Санкт-Петербурге горит здание у метро. Видео

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В Петербурге вспыхнуло здание подстанции у входа в метро
В Петербурге вспыхнуло здание подстанции у входа в метро Фото:

В Санкт-Петербурге, близ станции метро «Ломоносовская», произошло возгорание. Оно возникло в подстанции, расположенной у входа на станцию метрополитена.

«Подстанция вспыхнула рядом с „Ломоносовской“ — со слов очевидцев, маленькое здание горит прямо у входа в метро», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Очевидцы сообщают, что огонь охватил большую площадь.

В небо поднялся столб дыма. Пожар произошел в здании по адресу Бабушкина, 42к4. На место инцидента выезжают экстренные службы.

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В Санкт-Петербурге, близ станции метро «Ломоносовская», произошло возгорание. Оно возникло в подстанции, расположенной у входа на станцию метрополитена. «Подстанция вспыхнула рядом с „Ломоносовской“ — со слов очевидцев, маленькое здание горит прямо у входа в метро», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Очевидцы сообщают, что огонь охватил большую площадь. В небо поднялся столб дыма. Пожар произошел в здании по адресу Бабушкина, 42к4. На место инцидента выезжают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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