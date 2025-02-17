Ведущий Джереми Кларксон захотел назначить премьером Британии Путина

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Кларксон предложил назначить премьером Британии Путина
Кларксон предложил назначить премьером Британии Путина Фото:

Британский телеведущий Джереми Кларксон захотел назначить на пост главы британского правительства президента России Владимира Путина вместо действующего премьер-министра Кира Стармера. Об этом он написал в газете The Sunday Times.

«Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. [Президент США Дональд] Трамп, [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, даже Путин. Я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями», — написал телеведущий в материале для The Times.

Джереми Кларксон известен своей критикой в адрес Кира Стармера. Телеведущий называл его «кошмаром для фермеров» из-за неопределенной политики правительства по налогу на наследство. Кроме того, он публично высмеивал британского премьера за то, что тот пролетел около четырех тысяч километров на самолете для участия в саммите по изменению климата.

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Британский телеведущий Джереми Кларксон захотел назначить на пост главы британского правительства президента России Владимира Путина вместо действующего премьер-министра Кира Стармера. Об этом он написал в газете The Sunday Times. «Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. [Президент США Дональд] Трамп, [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, даже Путин. Я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями», — написал телеведущий в материале для The Times. Джереми Кларксон известен своей критикой в адрес Кира Стармера. Телеведущий называл его «кошмаром для фермеров» из-за неопределенной политики правительства по налогу на наследство. Кроме того, он публично высмеивал британского премьера за то, что тот пролетел около четырех тысяч километров на самолете для участия в саммите по изменению климата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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