Британский телеведущий Джереми Кларксон захотел назначить на пост главы британского правительства президента России Владимира Путина вместо действующего премьер-министра Кира Стармера. Об этом он написал в газете The Sunday Times.
«Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. [Президент США Дональд] Трамп, [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, даже Путин. Я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями», — написал телеведущий в материале для The Times.
Джереми Кларксон известен своей критикой в адрес Кира Стармера. Телеведущий называл его «кошмаром для фермеров» из-за неопределенной политики правительства по налогу на наследство. Кроме того, он публично высмеивал британского премьера за то, что тот пролетел около четырех тысяч километров на самолете для участия в саммите по изменению климата.
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