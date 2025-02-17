17 февраля 2025

«Все, проехали»: Большунов, которому на гонках запретили флаг РФ, оценил свою большую победу

Большунов, которому запретили флаг РФ на гонке, скромно отнесся к победе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спортсмен сравнил ажиотаж с Олимпийскими играми
Спортсмен сравнил ажиотаж с Олимпийскими играми Фото:

Признанный российский лыжник Александр Большунов со скромностью прокомментировал свою победу на первом за три года международном соревновании в Италии Sudtirol Moonlight Classic. По его словам, событие уже прошло и нужно двигаться дальше. Награждение спортсмена проходило под нейтральным флагом, что привело к скандалу.

«Это же было вчера! Все, проехали», — ответил Большунов на вопрос об эмоциях по поводу победы в интервью youtube-каналу «Лыжные гонки / Сборная России по лыжным гонкам».

Спортсмен сравнил ажиотаж от его победы со временами Олимпийских игр. Он рассказал, что ему начали писать друзья, знакомые и фанаты. С победой его поздравляли даже иностранцы, приехавшие посмотреть на соревнования.

Ранее URA.RU рассказывало, что организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии убрали российский флаг из протоколов после победы Александра Большунова, чтобы избежать критики. При этом итальянский лыжник Лоренцо Бузин пришел на награждение с флагом Украины, заявив, что удивлен участием россиянина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Признанный российский лыжник Александр Большунов со скромностью прокомментировал свою победу на первом за три года международном соревновании в Италии Sudtirol Moonlight Classic. По его словам, событие уже прошло и нужно двигаться дальше. Награждение спортсмена проходило под нейтральным флагом, что привело к скандалу. «Это же было вчера! Все, проехали», — ответил Большунов на вопрос об эмоциях по поводу победы в интервью youtube-каналу «Лыжные гонки / Сборная России по лыжным гонкам». Спортсмен сравнил ажиотаж от его победы со временами Олимпийских игр. Он рассказал, что ему начали писать друзья, знакомые и фанаты. С победой его поздравляли даже иностранцы, приехавшие посмотреть на соревнования. Ранее URA.RU рассказывало, что организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии убрали российский флаг из протоколов после победы Александра Большунова, чтобы избежать критики. При этом итальянский лыжник Лоренцо Бузин пришел на награждение с флагом Украины, заявив, что удивлен участием россиянина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...