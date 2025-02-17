«Все, проехали»: Большунов, которому на гонках запретили флаг РФ, оценил свою большую победу

Признанный российский лыжник Александр Большунов со скромностью прокомментировал свою победу на первом за три года международном соревновании в Италии Sudtirol Moonlight Classic. По его словам, событие уже прошло и нужно двигаться дальше. Награждение спортсмена проходило под нейтральным флагом, что привело к скандалу.
«Это же было вчера! Все, проехали», — ответил Большунов на вопрос об эмоциях по поводу победы в интервью youtube-каналу «Лыжные гонки / Сборная России по лыжным гонкам».
Спортсмен сравнил ажиотаж от его победы со временами Олимпийских игр. Он рассказал, что ему начали писать друзья, знакомые и фанаты. С победой его поздравляли даже иностранцы, приехавшие посмотреть на соревнования.
Ранее URA.RU рассказывало, что организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии убрали российский флаг из протоколов после победы Александра Большунова, чтобы избежать критики. При этом итальянский лыжник Лоренцо Бузин пришел на награждение с флагом Украины, заявив, что удивлен участием россиянина.
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