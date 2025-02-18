В Госдуме решили освободить от срочной службы одну категорию граждан

Депутаты Госдумы работают над изменениями в законодательстве, которые освободят от призыва на срочную службу бойцов, участвовавших в специальной военной операции и заключивших контракт с Министерством обороны на срок не менее шести месяцев. Об этом сообщил глава комитета госоргана по обороне Андрей Картаполов во время пленарного заседания.
«Но нам еще предстоит решить ряд проблем... Это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее 6 месяцев воевали в ходе специальной военной операции», — заявил Картаполов. Его слова передает ТАСС.
Ранее власти предложили освободить от призыва на срочную службу россиян, которые вступили в добровольческие формирования на территории Украины и новых регионов России для участия в СВО. Подобная инициатива появилась из-за случаев призыва на срочную службу участников СВО — добровольцев. Сейчас категории таких бойцов не охвачены нормами закона об освобождении от призыва.
Также власти решили скорректировать список болезней для призывников. Это позволит гражданам с заболеваниями, такими как сифилис и гипертония первой степени, служить в армии. К тому же должен измениться подход к контрактникам, у которых диагностированы психозы. Подробнее в материале URA.RU.
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