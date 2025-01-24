В Госдуме предложили освободить часть россиян от призыва на срочную службу

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От срочной службы освободят добровольцев спецоперации
От срочной службы освободят добровольцев спецоперации Фото:

От призыва на срочную службу хотят освободить россиян, вступивших в добровольческие формирования на территории Украины и новых регионов России для участия в СВО. Об этом следует из проекта Госдумы России.

«Предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года. На территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года», — указано в проекте документа, опубликованном в базе правовых актов ГД РФ.

Идея проекта появилась из-за случаев призыва на срочную службу участников СВО-добровольцев. Сейчас категории таких бойцов не охвачены нормами закона об освобождении от такого рода призыва.

В ГД также внесли законопроект по бесплатному проживанию в общежитиях вузов для детей участников СВО. Кроме того, планируется внести законопроект, направленный на поддержку организаций, учрежденных региональными объединениями инвалидов, а также организаций, где работают ветераны СВО, напоминает MK.RU.

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От призыва на срочную службу хотят освободить россиян, вступивших в добровольческие формирования на территории Украины и новых регионов России для участия в СВО. Об этом следует из проекта Госдумы России. «Предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года. На территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года», — указано в проекте документа, опубликованном в базе правовых актов ГД РФ. Идея проекта появилась из-за случаев призыва на срочную службу участников СВО-добровольцев. Сейчас категории таких бойцов не охвачены нормами закона об освобождении от такого рода призыва. В ГД также внесли законопроект по бесплатному проживанию в общежитиях вузов для детей участников СВО. Кроме того, планируется внести законопроект, направленный на поддержку организаций, учрежденных региональными объединениями инвалидов, а также организаций, где работают ветераны СВО, напоминает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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