От призыва на срочную службу хотят освободить россиян, вступивших в добровольческие формирования на территории Украины и новых регионов России для участия в СВО. Об этом следует из проекта Госдумы России.
«Предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года. На территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года», — указано в проекте документа, опубликованном в базе правовых актов ГД РФ.
Идея проекта появилась из-за случаев призыва на срочную службу участников СВО-добровольцев. Сейчас категории таких бойцов не охвачены нормами закона об освобождении от такого рода призыва.
В ГД также внесли законопроект по бесплатному проживанию в общежитиях вузов для детей участников СВО. Кроме того, планируется внести законопроект, направленный на поддержку организаций, учрежденных региональными объединениями инвалидов, а также организаций, где работают ветераны СВО, напоминает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.