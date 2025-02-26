Певица МакSим хочет снять фильм о своей жизни

Певица Марина Абросимова (МакSим) планирует снять фильм о своей жизни. Исполнительница хочет показать в нем истории, о которых ранее не могла рассказать.
«Также нам поступило предложение снять фильм. Он будет художественный, про меня. Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать», — рассказала МакSим в интервью с изданием КП-Новосибирск.
Также Марина Абросимова анонсировала начало работы над своей второй книгой. Первой стала автобиография певицы под названием «Это же я».
За последние годы на певицу обрушились тяжелые жизненные испытания. В 2020 году артистка попала в автомобильную аварию, из-за чего у нее начались проблемы со здоровьем, отразившемся на творчестве. Также у МакSим были проблемы с алкоголем, из-за которых она проходила реабилитацию. Однако сейчас певица решила вернуться на сцену и в ближайшее время проведет несколько концертов.
Ранее россияне признались, что предпочитают переживать расставания именно под песни МакSим. Самым популярным треком певицы для грусти по бывшим пассиям оказалась песня «Знаешь ли ты».
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