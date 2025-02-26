Руководство оборонного ФГУПа задержали за махинации на 16 миллионов в Петербурге

Оперативники экономической полиции Петербурга провели ряд задержаний среди высшего руководства научно-производственной организации «Технолог» за мошенничество на особо крупную сумму. Среди задержанных — заместитель руководителя, главный бухгалтер и генеральный директор предприятия. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Коллеги и иные неустановленные лица из числа сотрудников организации, действуя через подконтрольное юрлицо, завышали цены на покупаемые товары, чтобы вывести из оборота более 16 миллионов рублей», — пишет «Фонтанка». ФГУП «СКТБ „Технолог“» является организацией, подведомственной Министерству науки и высшего образования РФ и входит в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Основной сферой деятельности предприятия является производство лекарственных субстанций.
На данный момент подозреваемые находятся под процессуальным задержанием и ожидают решения о выборе меры пресечения. Расследование продолжается, и следственные органы уточняют все обстоятельства произошедшего.
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