Руководство оборонного ФГУПа задержали за махинации на 16 миллионов в Петербурге

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Основной сферой деятельности предприятия является производство лекарственных субстанций
Основной сферой деятельности предприятия является производство лекарственных субстанций Фото:

Оперативники экономической полиции Петербурга провели ряд задержаний среди высшего руководства научно-производственной организации «Технолог» за мошенничество на особо крупную сумму. Среди задержанных — заместитель руководителя, главный бухгалтер и генеральный директор предприятия. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Коллеги и иные неустановленные лица из числа сотрудников организации, действуя через подконтрольное юрлицо, завышали цены на покупаемые товары, чтобы вывести из оборота более 16 миллионов рублей», — пишет «Фонтанка». ФГУП «СКТБ „Технолог“» является организацией, подведомственной Министерству науки и высшего образования РФ и входит в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Основной сферой деятельности предприятия является производство лекарственных субстанций.

На данный момент подозреваемые находятся под процессуальным задержанием и ожидают решения о выборе меры пресечения. Расследование продолжается, и следственные органы уточняют все обстоятельства произошедшего.

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Оперативники экономической полиции Петербурга провели ряд задержаний среди высшего руководства научно-производственной организации «Технолог» за мошенничество на особо крупную сумму. Среди задержанных — заместитель руководителя, главный бухгалтер и генеральный директор предприятия. Об этом сообщает «Фонтанка». «Коллеги и иные неустановленные лица из числа сотрудников организации, действуя через подконтрольное юрлицо, завышали цены на покупаемые товары, чтобы вывести из оборота более 16 миллионов рублей», — пишет «Фонтанка». ФГУП «СКТБ „Технолог“» является организацией, подведомственной Министерству науки и высшего образования РФ и входит в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Основной сферой деятельности предприятия является производство лекарственных субстанций. На данный момент подозреваемые находятся под процессуальным задержанием и ожидают решения о выборе меры пресечения. Расследование продолжается, и следственные органы уточняют все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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