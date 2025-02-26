На Солнце произошла серьезная вспышка, есть риск магнитных бурь

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Новый выброс на Солнце может вызвать магнитные бури вечером 27 февраля
Новый выброс на Солнце может вызвать магнитные бури вечером 27 февраля Фото:

Вчерашний мощный выброс плазмы на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле с 27 по 28 февраля. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Очень близко проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6... Возможность прихода части плазмы к Земле в ночь с четверга на пятницу все еще не исключена», — сообщили ученые в среду. Заявление передает «РИА Новости Крым». 

Подчеркивается, что плазменное облако находится на небольшом угловом расстоянии от Земли. Это может вызвать слабые геомагнитные возмущения в ближайшие два дня, хотя значительных отклонений от нормы не ожидается, считают эксперты. 

В 2025 году ожидается возникновение особо сильных, но нечастых солнечных вспышек, способных вызвать магнитные бури на Земле. По словам ученых, этот процесс типичен для фазы уменьшения активности Солнца, которая наблюдается в данный период. Об этом писал MK.RU.

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Вчерашний мощный выброс плазмы на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле с 27 по 28 февраля. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. «Очень близко проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6... Возможность прихода части плазмы к Земле в ночь с четверга на пятницу все еще не исключена», — сообщили ученые в среду. Заявление передает «РИА Новости Крым».  Подчеркивается, что плазменное облако находится на небольшом угловом расстоянии от Земли. Это может вызвать слабые геомагнитные возмущения в ближайшие два дня, хотя значительных отклонений от нормы не ожидается, считают эксперты.  В 2025 году ожидается возникновение особо сильных, но нечастых солнечных вспышек, способных вызвать магнитные бури на Земле. По словам ученых, этот процесс типичен для фазы уменьшения активности Солнца, которая наблюдается в данный период. Об этом писал MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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