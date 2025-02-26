На Солнце произошла серьезная вспышка, есть риск магнитных бурь

Вчерашний мощный выброс плазмы на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле с 27 по 28 февраля. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«Очень близко проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6... Возможность прихода части плазмы к Земле в ночь с четверга на пятницу все еще не исключена», — сообщили ученые в среду. Заявление передает «РИА Новости Крым».
Подчеркивается, что плазменное облако находится на небольшом угловом расстоянии от Земли. Это может вызвать слабые геомагнитные возмущения в ближайшие два дня, хотя значительных отклонений от нормы не ожидается, считают эксперты.
В 2025 году ожидается возникновение особо сильных, но нечастых солнечных вспышек, способных вызвать магнитные бури на Земле. По словам ученых, этот процесс типичен для фазы уменьшения активности Солнца, которая наблюдается в данный период. Об этом писал MK.RU.
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