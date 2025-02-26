Риск прямого военного столкновения между ядерными державами высок. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, уточнив, что ситуация деградирует удручающими темпами.
«К 80-летнему юбилею ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса в сфере международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Почти повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности», — сказал Вершинин. Свое мнение по данному вопросу он высказал на конференции по разоружению.
Дипломат также обратил внимание на первопричины текущего кризиса, связанные с противоборством вокруг моделей миропорядка. По его словам, гегемонистские амбиции некоторых стран приводят к конфликтам с желанием других государств строить более справедливые и полицентричные международные отношения. «Со стороны тех, кто нацелен на глобальное доминирование, имеют место грубые нарушения принципа равной и неделимой безопасности... Это провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер».
Ранее на Западе заявили о начале третьей мировой войны. В Rebelion считают, что она началась после разрешения Украине бить ATACMS по объектам на российской территории.
Действующий президент США Дональд Трамп также сделал заявление о начале мировой войны. По его мнению, именно курс экс-президента США Джо Байдена мог привести к Третьей мировой войне. В своей заключительной Байден также признал, что военная поддержка Киева со стороны Вашингтона могла спровоцировать ядерный конфликт с Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.