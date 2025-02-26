В МИД РФ увидели риск военного столкновения ядерных держав

Вершинин: высок риск прямого военного столкновения между ядерными державами
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Риск столкновения ядерных держав крайне высок, заявил замглавы МИД РФ Вершинин
Риск столкновения ядерных держав крайне высок, заявил замглавы МИД РФ Вершинин Фото:
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Риск прямого военного столкновения между ядерными державами высок. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, уточнив, что ситуация деградирует удручающими темпами.

«К 80-летнему юбилею ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса в сфере международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Почти повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности», — сказал Вершинин. Свое мнение по данному вопросу он высказал на конференции по разоружению.

Дипломат также обратил внимание на первопричины текущего кризиса, связанные с противоборством вокруг моделей миропорядка. По его словам, гегемонистские амбиции некоторых стран приводят к конфликтам с желанием других государств строить более справедливые и полицентричные международные отношения. «Со стороны тех, кто нацелен на глобальное доминирование, имеют место грубые нарушения принципа равной и неделимой безопасности... Это провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер».

Ранее на Западе заявили о начале третьей мировой войны. В Rebelion считают, что она началась после разрешения Украине бить ATACMS по объектам на российской территории.

Действующий президент США Дональд Трамп также сделал заявление о начале мировой войны. По его мнению, именно курс экс-президента США Джо Байдена мог привести к Третьей мировой войне. В своей заключительной Байден также признал, что военная поддержка Киева со стороны Вашингтона могла спровоцировать ядерный конфликт с Россией.

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Риск прямого военного столкновения между ядерными державами высок. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, уточнив, что ситуация деградирует удручающими темпами. «К 80-летнему юбилею ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса в сфере международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Почти повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности», — сказал Вершинин. Свое мнение по данному вопросу он высказал на конференции по разоружению. Дипломат также обратил внимание на первопричины текущего кризиса, связанные с противоборством вокруг моделей миропорядка. По его словам, гегемонистские амбиции некоторых стран приводят к конфликтам с желанием других государств строить более справедливые и полицентричные международные отношения. «Со стороны тех, кто нацелен на глобальное доминирование, имеют место грубые нарушения принципа равной и неделимой безопасности... Это провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер». Ранее на Западе заявили о начале третьей мировой войны. В Rebelion считают, что она началась после разрешения Украине бить ATACMS по объектам на российской территории. Действующий президент США Дональд Трамп также сделал заявление о начале мировой войны. По его мнению, именно курс экс-президента США Джо Байдена мог привести к Третьей мировой войне. В своей заключительной Байден также признал, что военная поддержка Киева со стороны Вашингтона могла спровоцировать ядерный конфликт с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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