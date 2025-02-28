Что может помешать восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США

Санкции против авиаотрасли РФ помешают восстановлению авиарейсов между США и РФ
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Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами
Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами Фото:

Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами. Однако, несмотря на оптимизм на рынке, есть серьезные препятствия для реализации этой инициативы, среди которых — закрытое воздушное пространство Европы и санкции против авиаотрасли РФ. Об этом сообщил редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.

«Закрыто воздушное пространство Европы, то есть придется строить маршрут через Северный полюс, с облетом... Вопрос только в том, что есть разнообразные санкции против российской авиаотрасли. Например, при текущем положении дел самолет, который прилетит в Нью-Йорк или Лос-Анджелес, не будут заправлять... Поэтому нужно сначала снимать санкции, а дальше уже запускать рейсы», — передает «Коммерсант» слова Шатилина.

Кроме того, даже если начнутся дальнейшие шаги по улучшению отношений двух стран и возможному снятию санкций, процесс нормализации авиасообщения между Россией и США потребует значительного времени. Как подчеркнул эксперт, любые позитивные изменения в этом направлении будут зависеть от конкретных шагов по урегулированию международных конфликтов и будут происходить долго.

Ранее министерство иностранных дел России сообщило о предложении, выдвинутом американской стороне, которое касается возобновления прямых авиарейсов между РФ и США. Это предложение было озвучено в ходе встречи делегаций двух стран, проходившей в Стамбуле.

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Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами. Однако, несмотря на оптимизм на рынке, есть серьезные препятствия для реализации этой инициативы, среди которых — закрытое воздушное пространство Европы и санкции против авиаотрасли РФ. Об этом сообщил редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. «Закрыто воздушное пространство Европы, то есть придется строить маршрут через Северный полюс, с облетом... Вопрос только в том, что есть разнообразные санкции против российской авиаотрасли. Например, при текущем положении дел самолет, который прилетит в Нью-Йорк или Лос-Анджелес, не будут заправлять... Поэтому нужно сначала снимать санкции, а дальше уже запускать рейсы», — передает «Коммерсант» слова Шатилина. Кроме того, даже если начнутся дальнейшие шаги по улучшению отношений двух стран и возможному снятию санкций, процесс нормализации авиасообщения между Россией и США потребует значительного времени. Как подчеркнул эксперт, любые позитивные изменения в этом направлении будут зависеть от конкретных шагов по урегулированию международных конфликтов и будут происходить долго. Ранее министерство иностранных дел России сообщило о предложении, выдвинутом американской стороне, которое касается возобновления прямых авиарейсов между РФ и США. Это предложение было озвучено в ходе встречи делегаций двух стран, проходившей в Стамбуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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