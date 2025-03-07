Передача Великобританией замороженных российских активов Украине является грубым нарушением международного права. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Передача Англией принадлежащих России средств Украине — грубое нарушение международного права», — передает telegram-канал «Дума ТВ» слова Володина. Глава Госдумы подчеркнул, что Британии предстоит вернуть России то, что в настоящее время раздается с такой щедростью, так же, как президент США Дональд Трамп вынужден отменять неразумные решения экс-главы Штатов Джо Байдена, касающиеся Украины.
Володин также выразил мнение, что такие действия подорвут доверие к британской финансовой системе и затронут основы мировой финансовой системы, основанные на принципе неприкосновенности собственности. Кроме того, Володин предупредил о возможности ответных мер со стороны России, включая конфискацию британской собственности на территории РФ.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил от Лондона часть средств от замороженных российских активов, пишет RT. Согласно его словам, Украине было перечислено 752 миллиона фунтов стерлингов. Эти средства, как заявил Шмыгаль, будут использованы для усиления оборонительных способностей страны.
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