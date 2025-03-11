Рютте принял сторону Трампа по Украине

Рютте: есть иные методы обеспечения безопасности Украины без миротворцев
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По мнению Рютте, существуют и другие гарантии безопасности, помимо отправки миротворцев на Украину
По мнению Рютте, существуют и другие гарантии безопасности, помимо отправки миротворцев на Украину Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Усилия президента США Дональда Трампа способствовали прогрессу в процессе мирных переговоров по Украине. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте. Он также добавил, что существуют иные способы обеспечения безопасности Украины без отправки миротворцев на ее территорию.

«Необходимо подчеркнуть, что благодаря ему (Трампу — прим. URA.RU) произошел прорыв, и начались переговоры о мирном урегулировании, в котором нуждаются украинцы», — сказал Рютте в ходе пресс-конференции во время своего визита в Приштину. Трансляция велась на официальном YouTube-канале НАТО. Генсек также подчеркнул, что в контексте ситуации на Украине поддерживает позицию Трампа.

Кроме того, Рютте отметил, что существуют и другие способы обеспечить гарантии безопасности Киеву после прекращения огня, помимо отправки европейского контингента на ее территорию. Однако, он отметил слова Трампа от том, что мир пока не достигнут.

Ранее администрация Трампа организовала встречу с украинскими представителями в Саудовской Аравии. Переговоры в Джидде возглавили ключевые фигуры со стороны США. Встреча проходит в контексте поиска путей мирного урегулирования конфликта.

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Усилия президента США Дональда Трампа способствовали прогрессу в процессе мирных переговоров по Украине. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте. Он также добавил, что существуют иные способы обеспечения безопасности Украины без отправки миротворцев на ее территорию. «Необходимо подчеркнуть, что благодаря ему (Трампу — прим. URA.RU) произошел прорыв, и начались переговоры о мирном урегулировании, в котором нуждаются украинцы», — сказал Рютте в ходе пресс-конференции во время своего визита в Приштину. Трансляция велась на официальном YouTube-канале НАТО. Генсек также подчеркнул, что в контексте ситуации на Украине поддерживает позицию Трампа. Кроме того, Рютте отметил, что существуют и другие способы обеспечить гарантии безопасности Киеву после прекращения огня, помимо отправки европейского контингента на ее территорию. Однако, он отметил слова Трампа от том, что мир пока не достигнут. Ранее администрация Трампа организовала встречу с украинскими представителями в Саудовской Аравии. Переговоры в Джидде возглавили ключевые фигуры со стороны США. Встреча проходит в контексте поиска путей мирного урегулирования конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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