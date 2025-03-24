Суд начал решать вопрос об освобождении актера Ефремова. Видео

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Суд отказал Ефремову в закрытом заседании
Суд отказал Ефремову в закрытом заседании Фото:

Суд Белгородской области начал рассматривать дело актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП. Кадры заседание публикует telehram-канал Shot. 

«Суд по УДО Ефремова начался. Артиста попросили представиться и рассказать, за что он был осужден. Актёр также заявил, что к заседанию готов», — передают журналисты. Они же делятся кадрами заседания. Сам Ефремов просил судью провести слушание в закрытом режиме, без журналистов. Просьба актера была отклонена.

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Суд Белгородской области начал рассматривать дело актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП. Кадры заседание публикует telehram-канал Shot.  «Суд по УДО Ефремова начался. Артиста попросили представиться и рассказать, за что он был осужден. Актёр также заявил, что к заседанию готов», — передают журналисты. Они же делятся кадрами заседания. Сам Ефремов просил судью провести слушание в закрытом режиме, без журналистов. Просьба актера была отклонена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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