Суд отказал Ефремову в закрытом заседании
Суд Белгородской области начал рассматривать дело актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП. Кадры заседание публикует telehram-канал Shot.
«Суд по УДО Ефремова начался. Артиста попросили представиться и рассказать, за что он был осужден. Актёр также заявил, что к заседанию готов», — передают журналисты. Они же делятся кадрами заседания. Сам Ефремов просил судью провести слушание в закрытом режиме, без журналистов. Просьба актера была отклонена.
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