Украинского шахматиста дисквалифицировали на три года за жульничество

Бывший украинский шахматист Кирилл Шевченко, теперь выступающий за Румынию, дисквалифицирован на три года по обвинению в мошенничестве на чемпионате Испании. Об этом сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
«Комиссия по честной игре (FPL) рекомендовала [ввести] санкции в виде всемирной дисквалификации [Кирилла Шевченко] сроком на три года с отстранением на один год, а также лишение звания гроссмейстера», — сообщается на официальном сайте федерации FIDE. Инцидент, приведший к дисквалификации украинского шахматиста произошел в октябре 2024 года, когда Шевченко был замечен в частом посещении туалета во время игры в Испании, где он использовал шахматное приложение на телефоне.
По словам представителей FIDE, «он признал свою вину» после того, как судьи установили, что найденная рядом с телефоном записка с требованием не трогать устройство, была написана Шевченко. Кроме того, Комиссия FIDE по честной игре обвинила спортсмена в мошенничестве 13 октября и предложила лишить его звания гроссмейстера. В связи с тем, что шахматист уже провел в отстранении несколько месяцев, его полноценная дисквалификация продлится до 18 октября 2026 года, а условный срок закончится 18 октября 2027 года.
Дисквалификация Кирилла Шевченко за использование шахматного приложения во время официального турнира стала одним из наиболее резонансных случаев нарушения правил в мире шахмат, передает RT. Инцидент привел к бурным обсуждениям в мире.
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