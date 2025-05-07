В аэропоортах Иваново и Ярославля ввели ограничения

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В аэропортах Ярославля и Иваново временно введен план «Ковер». Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. » Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале.
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