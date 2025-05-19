Ушаков раскрыл, как друг к другу обращаются Путин и Трамп

Ушаков: Путин и Трамп называют друг друга просто Дональд и Владимир

19 мая 2025 в 23:00 Размер текста - 17 +

Путин и Трамп обращаются друг к другу на «ты» Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обращаются друг к другу на «ты» и зовут просто по имени. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в ходе конференц-колла. «Они обращались „Дональд“ и „Владимир“. Такой искренний, откровенный, доверительный разговор, много отступлений от главных тем разговора», — рассказал Ушаков журналистам. Конференц-колл он дал после телефонного разговора, который провели президенты России и США. Ушаков уточнил, что президенты часто отступали от темы разговора, но все равно концентрировались на вопросе завершения украинского конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обращаются друг к другу на «ты» и зовут просто по имени. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в ходе конференц-колла. «Они обращались „Дональд“ и „Владимир“. Такой искренний, откровенный, доверительный разговор, много отступлений от главных тем разговора», — рассказал Ушаков журналистам. Конференц-колл он дал после телефонного разговора, который провели президенты России и США. Ушаков уточнил, что президенты часто отступали от темы разговора, но все равно концентрировались на вопросе завершения украинского конфликта.