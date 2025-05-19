Ушаков раскрыл, как друг к другу обращаются Путин и Трамп

Ушаков: Путин и Трамп называют друг друга просто Дональд и Владимир
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© Служба новостей «URA.RU»
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Путин и Трамп обращаются друг к другу на «ты» Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обращаются друг к другу на «ты» и зовут просто по имени. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в ходе конференц-колла.

«Они обращались „Дональд“ и „Владимир“. Такой искренний, откровенный, доверительный разговор, много отступлений от главных тем разговора», — рассказал Ушаков журналистам. Конференц-колл он дал после телефонного разговора, который провели президенты России и США. Ушаков уточнил, что президенты часто отступали от темы разговора, но все равно концентрировались на вопросе завершения украинского конфликта.

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Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обращаются друг к другу на «ты» и зовут просто по имени. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в ходе конференц-колла. «Они обращались „Дональд“ и „Владимир“. Такой искренний, откровенный, доверительный разговор, много отступлений от главных тем разговора», — рассказал Ушаков журналистам. Конференц-колл он дал после телефонного разговора, который провели президенты России и США. Ушаков уточнил, что президенты часто отступали от темы разговора, но все равно концентрировались на вопросе завершения украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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