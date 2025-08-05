Режиссера «Крестного отца» внезапно госпитализировали

Легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполу экстренно доставили в больницу в Риме. 86-летний обладатель премии «Оскар» был госпитализирован утром 5 августа. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Фрэнсис Форд Коппола находится в отделении римского госпиталя Тор Вергата, куда он поступил сегодня утром. Несколько недель назад режиссер участвовал в кинофестивале Magna Grecia в Калабрии, где представил свой новый фильм „Мегалополис“», — передает итальянское издание ANSA.
Издание пишет, что Коппола провел часть лета в Италии — он подыскивал локации для нового фильма, съемки которого планируются осенью. В июле его тепло встречали в городе Соверато, где он стал почетным гостем кинофестиваля.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году скончалась Элинор Коппола — режиссер и супруга автора «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Ей было 87 лет. Причина смерти не раскрывается.
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