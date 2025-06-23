Нарышкин: США не предупреждали Россию об ударах по Ирану

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Глава СВР подчеркнул, что рабочие контакты между российскими и американскими спецслужбами поддерживаются
Глава СВР подчеркнул, что рабочие контакты между российскими и американскими спецслужбами поддерживаются Фото:
новость из сюжета

Вашингтон не информировал Москву о готовящихся ударах по территории Ирана. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

На соответствующий вопрос журналиста Александра Юнашева Нарышкин ответил коротко: «Нет». Видео опубликовано в telegram-канале «Юнашев LIVE». При этом он не стал раскрывать, знала ли российская разведка о планах США по своим каналам, лишь отшутился, что не может комментировать этот вопрос. Глава СВР подчеркнул, что рабочие контакты между российскими и американскими спецслужбами поддерживаются, и при необходимости возможна быстрая связь с ЦРУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что президенты России и США обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, однако американская сторона не предоставляла Москве подробной информации о своих намерениях в отношении Ирана.

Вооруженное противостояние между Израилем и Ираном началось в ночь на 13 июня 2025 года, когда Израиль инициировал военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран совершил ответную атаку. В результате взаимных ударов обе стороны сообщили о погибших и разрушениях на ряде объектов. В ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Вашингтон не информировал Москву о готовящихся ударах по территории Ирана. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. На соответствующий вопрос журналиста Александра Юнашева Нарышкин ответил коротко: «Нет». Видео опубликовано в telegram-канале «Юнашев LIVE». При этом он не стал раскрывать, знала ли российская разведка о планах США по своим каналам, лишь отшутился, что не может комментировать этот вопрос. Глава СВР подчеркнул, что рабочие контакты между российскими и американскими спецслужбами поддерживаются, и при необходимости возможна быстрая связь с ЦРУ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что президенты России и США обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, однако американская сторона не предоставляла Москве подробной информации о своих намерениях в отношении Ирана. Вооруженное противостояние между Израилем и Ираном началось в ночь на 13 июня 2025 года, когда Израиль инициировал военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран совершил ответную атаку. В результате взаимных ударов обе стороны сообщили о погибших и разрушениях на ряде объектов. В ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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