Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон впервые с сентября 2022 года провели телефонный разговор. В ходе него лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг ирано-израильского конфликта и ситуацию на Украине.
"Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам", — говорится в telegram-канале Кремля. Они также подчеркнули ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности и отметили важность уважения к праву Ирана на развитие мирного атома и соблюдение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Путин и Макрона также согласились, что урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы и других конфликтов должно происходить только политико-дипломатическими средствами. Помимо этого, они обсудили ситуацию на Украине: Владимир Путин отметил, что конфликт стал следствием политики западных стран и решение об урегулировании теперь должно учитывать новые территориальные реалии.
Последнее общение Путина и Макрона состоялось 11 сентября 2022 года. Тогда они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса и перспективы зерновой сделки. Серия переговоров прервалась из-за нарушения Макроном конфиденциальности, когда он привлек журналистов к разговору. В новом разговоре главы государств договорились о продолжении контактов для возможной координации позиций. Кремль отметил, что беседа носила содержательный характер.
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