В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два жителя

Два мирных жителя, включая 14-летнего подростка, получили ранения при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины 8 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, один из них 14-летний ребенок», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, мальчику диагностировали резаную рану стопы, его доставят в детскую больницу для оказания медицинской помощи. Вторая пострадавшая — взрослая женщина — самостоятельно обратилась за помощью на подстанцию скорой медицинской помощи, ей предварительно поставлен диагноз «баротравма».
Гладков также отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о разрушениях и других последствиях обстрела уточняется.
В ночь с 7 на 8 июля Вооруженные силы Украины осуществили атаку на территорию Белгородской области. В результате работы средств противовоздушной обороны было ликвидировано свыше 110 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, украинские войска нанесли масштабный удар по территории Луганской Народной Республики, в результате чего имеются пострадавшие. Подробная карта атак беспилотников, зафиксированных 8 июля, представлена в материале URA.RU.
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