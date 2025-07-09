Гендиректор X, приглашенная Маском, ушла в отставку

Занимавшая пост генерального директора социальной сети X Линда Яккарино сообщила о своем уходе с данной должности. На эту должность ее пригласил миллиардер Илон Маск. Об этом она рассказала в соцсетях.
«Когда мы с Илоном Маском впервые заговорили о его видении X, я знала, это будет шанс, который выпадает раз в жизни — выполнить выдающуюся миссию этой компании. Я невероятно благодарна ему за то, что он доверил мне задачу защищать свободу слова, управлять компанией и превратить X в приложение для всего», — написала Яккарино. Ее сообщение опубликовано в соцсети X.
Яккарино также поблагодарила владельца социальной сети, предпринимателя Илона Маска, за оказанное ей доверие в вопросах обеспечения свободы слова, улучшения работы компании и трансформации X в универсальное приложение. Линда Яккарино заняла пост генерального директора компании X Corp в мае 2023 года. Ранее она более 11 лет занимала руководящие должности в NBCUniversal, возглавляя подразделение по глобальной рекламе и партнерским программам.
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