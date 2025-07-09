Орбан дал нелестную характеристику Зеленскому

Орбан: Зеленский — комик, который играет роль президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президентскую роль
Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президентскую роль Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский представляет собой новый тип политика — актера или комика, исполняющего роль главы государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило. И все же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль», — процитировало слова Орбана РИА Новости. 

По словам венгерского премьера, он впервые столкнулся с таким явлением в мировой политике. Орбан подчеркнул, что  пытался вести с Зеленским содержательный диалог, однако добиться взаимопонимания не удалось.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко также раскритиковал Зеленского, обвиняя его в авторитарных тенденциях и попытках сохранить власть любой ценой. По мнению Порошенко, действия Зеленского могут привести к массовому недовольству граждан и негативно отражаются на международной репутации страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский представляет собой новый тип политика — актера или комика, исполняющего роль главы государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило. И все же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль», — процитировало слова Орбана РИА Новости.  По словам венгерского премьера, он впервые столкнулся с таким явлением в мировой политике. Орбан подчеркнул, что  пытался вести с Зеленским содержательный диалог, однако добиться взаимопонимания не удалось. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко также раскритиковал Зеленского, обвиняя его в авторитарных тенденциях и попытках сохранить власть любой ценой. По мнению Порошенко, действия Зеленского могут привести к массовому недовольству граждан и негативно отражаются на международной репутации страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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