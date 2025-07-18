Стало известно, сколько сейчас стоит килограмм арбуза в России

Стоимость килограмма арбузов в сетевых магазинах стартует от 30 рублей, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это следует из данных Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
«В середине июля текущего года наиболее заметно по сравнению с 2024 годом подешевели арбузы: в сетевой рознице цены начинаются от 30 рублей, что на 17% ниже, чем в июле прошлого года», — говорится в сообщении АКОРТ, передает ТАСС. Среди федеральных ретейлеров встречаются предложения и по 20 рублей за килограмм.
Согласно исследованию компании NTech, на 28-й неделе 2025 года (7-13 июля) средневзвешенная цена арбузов по всем каналам продаж составила 52,2 рубля за килограмм. За неделю цена снизилась на 16%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 2%. Дыни за этот же период подешевели на 10%, их средняя цена составила 117 рублей за килограмм.
Эксперты отмечают, что в этом году сезонное снижение цен началось раньше обычного. На стоимость арбузов и дынь повлияли увеличение объемов отечественного урожая и расширение ассортимента в торговых сетях. Кроме того, ретейлеры и производители активно работают над поддержанием доступных цен на продукты высокого сезонного спроса. В ассортименте сетей представлены как традиционные крымские и астраханские арбузы с косточками, так и безкосточковые сорта, желтые арбузы, а также редкие виды вроде «Черного принца» или «яйца дракона». Более 90% ассортимента формируют российские арбузы, небольшая доля приходится на импорт из Казахстана, Ирана и Турции.
В отличие от арбузов, минимальные цены на дыни по данным АКОРТ остались на уровне прошлого года — 99 рублей за килограмм. В сетях представлены такие популярные сорта, как «Торпеда», «Колхозница», «Медовая» и «Гуляби». Около половины ассортимента составляют отечественные дыни, остальные поступают из Казахстана, Узбекистана, Турции и Бразилии.
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