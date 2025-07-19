Сбито 27 дронов ВСУ за пару часов

За четыре часа ПВО сбили десятки дронов
Российские ПВО сбили 27 дронов ВСУ за четыре часа, в том числе над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны.
«Силы ПВО с 15:00 до 19:00 мск сбили 27 украинских БПЛА, в том числе четыре над Московским регионом», — рассказали в ведомстве. Из-за атак дронов Внуково и Шереметьево вводили временные ограничения.
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