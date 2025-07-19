В Сумской области замечены бразильские и колумбийские наемники

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Колумбийские наемники заключили контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ
Колумбийские наемники заключили контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники из Бразилии и Колумбии, подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), принимают участие в боевых действиях на территории Сумской области. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на сумском направлении наемников из Колумбии и Бразилии, заключивших контракт с 47-й ОМБР ВСУ», — заявил источник ТАСС. Он также отметил, что ранее об этом же рассказывали украинские военнопленные. 

Ранее в ДНР штурмовики «Восток» взяли в плен двух наемников ВСУ в селе Толстой, которые говорили на польском и французском языках. По информации разведчика с позывным Механ, наемники погибли в результате налетов украинских дронов после взятия в плен. Обнаружив шесть человек в одном из зданий, двоих из них захватили, передает «Царьград».

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Иностранные наемники из Бразилии и Колумбии, подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), принимают участие в боевых действиях на территории Сумской области. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на сумском направлении наемников из Колумбии и Бразилии, заключивших контракт с 47-й ОМБР ВСУ», — заявил источник ТАСС. Он также отметил, что ранее об этом же рассказывали украинские военнопленные.  Ранее в ДНР штурмовики «Восток» взяли в плен двух наемников ВСУ в селе Толстой, которые говорили на польском и французском языках. По информации разведчика с позывным Механ, наемники погибли в результате налетов украинских дронов после взятия в плен. Обнаружив шесть человек в одном из зданий, двоих из них захватили, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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