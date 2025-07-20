В России разрешили не сносить безопасный самострой

Верховный суд России разрешил не сносить самовольные объекты капитального строительства — самострой, если они не представляют угрозы жизни и здоровью граждан и не нарушают права других лиц. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.
«Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки», — отмечается в определении Верховного суда России. Его текст приводит РИА Новости.
В ходе рассмотрения дела жительницы одной из прибрежных станиц Краснодарского края выяснилось, что она имела разрешение на строительство двухэтажного жилого дома, однако вместо него возвела трехэтажную гостиницу. Районная администрация через суд потребовала привести здание в соответствие с выданной разрешительной документацией. Экспертиза установила, что построенное здание соответствует техническим регламентам, противопожарным и санитарным нормам, а также требованиям сейсмобезопасности. Нарушений инсоляции и перекрытия окон помещений соседних домов выявлено не было, угрозы для жизни и здоровья граждан не обнаружено.
Суд указал, что при рассмотрении споров о признании права собственности на самовольные постройки необходимо учитывать не только формальные требования полученных разрешений, но и вопросы безопасности, а также соблюдение интересов третьих лиц. Верховный суд также не увидел препятствий для перевода земли из категории индивидуального жилищного строительства в категорию туристического обслуживания. Дело направлено на пересмотр с учетом новых разъяснений.
Таким образом, решение Верховного суда РФ создает прецедент для аналогичных споров. Если постройка не несет угрозы и не ущемляет интересы окружающих, суд может разрешить ее сохранить несмотря на допущенные нарушения разрешительной документации.
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